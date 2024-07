SG: 31enne probabilmente annegato nella Linth

(Keystone-ATS) Un 31enne cittadino rumeno domiciliato nel canton Glarona è molto probabilmente annegato nel fiume Linth oggi, vicino a Schänis (SG). Un importante dispositivo è stato attivato per ritrovare il disperso.

I soccorsi sono stati chiamati poco dopo le 14:30: una persona era scomparsa nelle acque e non più riemersa, si legge in un comunicato odierno della polizia cantonale sangallese. Lo sventurato non è stato fino ad ora ritrovato.

Diversi corpi di polizia e la Società svizzera di salvataggio (SSS) metto in guardia dalle nuotate nei fiumi. La quantità d’acqua è in effetti elevata e possono verificarsi forti correnti e vortici improvvisi e pericolosi.