SG: 21enne muore in incidente a Gossau

Keystone-SDA

Un 21enne, passeggero di un auto, è morto questa notte a Gossau (SG) a causa di un incidente sulla A1. In seguito a incidenti collegati ci sono stati feriti e danni totali a tre veicoli.

(Keystone-ATS) Un 22enne stava procedendo, assieme al passeggero 21enne, in direzione San Gallo, ha spiegato in un comunicato la polizia cantonale sangallese. Per motivo ancora da chiarire, il giovane ha perso il controllo del veicolo, attraversando entrambe le corsie di marcia e schiantandosi con il guardrail. L’auto si è poi girata ed è finita nella corsia di sorpasso.

Allo stesso tempo un 80enne, che procedeva correttamente con la sua auto, si è scontrato con l’auto incidentata. L’impatto ha spostato nuovamente l’auto del 22enne, che è finita sulla corsia d’emergenza. Il veicolo dell’anziano è dal canto suo rimasto fermo sulla corsia di sorpasso.

Dietro l’80enne, secondo quanto ricostruito dalla polizia, è sopraggiunto un ulteriore veicolo, guidato da un 36enne. Quest’ultimo – nonostante un tentativo di frenata – è andato a scontrarsi col mezzo dell’80enne e poi, in seguito all’impatto, anche con quello del 22enne.

Il 21enne passeggero di quest’ultimo, domiciliato nel canton San Gallo, è morto sul posto nonostante i tentativi di rianimazione. I tre automobilisti hanno subito ferite che vanno dal leggero al grave e sono stati portati in ospedale. L’autostrada A1 è rimasta chiusa per diverse ore.