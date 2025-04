SG: 15enne travolto da auto sull’A13 a Kriessern, morto

Keystone-SDA

Questa notte verso le 00:30 un ragazzo di 15 anni è stato travolto da un'automobile sulla A13 in direzione di Coira, poco dopo lo svincolo autostradale di Kriessern (SG).

(Keystone-ATS) Lo ha reso noto questa mattina la polizia cantonale sangallese in un comunicato, aggiungendo che le cause e la dinamica dell’incidente non sono ancora chiare e sono oggetto di indagine.

Sul luogo dell’accaduto sono sopraggiunte diverse pattuglie della polizia cantonale di San Gallo, 16 vigili del fuoco e i servizi di soccorso con personale medico specializzato, precisa la nota. Il tratto autostradale interessato è stato chiuso per circa quattro ore per consentire le operazioni di intervento, ha dichiarato all’agenzia Keystone-ATS un portavoce della polizia cantonale, senza fornire ulteriori dettagli sulla dinamica dell’incidente.