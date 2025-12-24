SG/FL: un uomo e tre membri della sua famiglia trovati morti

Keystone-SDA

Dopo il ritrovamento stamani del cadavere di un uomo in riva al Reno a Sevelen (SG), altri tre corpi senza vita sono stati rinvenuti nel pomeriggio in un appartamento a Vaduz (FL). Secondo la polizia, si tratta dei familiari dell'uomo.

2 minuti

(Keystone-ATS) Il cadavere scoperto in mattinata è quello di un 41enne del Liechtenstein, ha comunicato la polizia cantonale di San Gallo nel pomeriggio. Sevelen, un comune di 5400 abitanti, si trova al confine col Principato.

La polizia del Liechtenstein ha quindi condotto ulteriori indagini. Nel corso delle stesse, in un appartamento a Vaduz, capoluogo del Principato, verso le 16.25 sono stati rinvenuti altri tre cadaveri, hanno riferito le forze dell’ordine del Liechtenstein a Keystone-ATS questa sera.

Secondo i primi elementi dell’inchiesta si tratterebbe del padre 73enne, della madre 68enne e della sorella 45enne dell’uomo trovato sulle rive del Reno.

La causa della morte di quest’ultimo per il momento non è nota. Secondo quanto riferito da un portavoce della polizia cantonale sangallese a Keystone-ATS, sono in corso accertamenti in merito.

La polizia criminale del Principato ha avviato ulteriori indagini con un dispiegamento considerevole di agenti. Le inchieste saranno condotte in tutte le direzioni, hanno comunicato questa sera le forze dell’ordine senza fornire alcuna informazione sulla causa della morte delle tre persone rivenute a Vaduz. La polizia ha giustificato la propria riservatezza col fatto che le indagini sono ancora in corso.

Non sussiste alcun pericolo per la popolazione. Inoltre non ci sono ragioni per ritenere che vi siano ulteriori vittime, è stato riferito a Keystone-ATS.