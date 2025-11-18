SFS chiude stabilimento a Flawil (SG), cancellati 75 impieghi

Keystone-SDA

Il gruppo industriale SFS chiude definitivamente il suo stabilimento di Flawil (SG). Un terzo dei 110 posti di lavoro interessati sarà trasferito alla sede centrale di Heerbrugg (SG), mentre 75 impieghi saranno soppressi.

(Keystone-ATS) L’operazione è una reazione al netto calo della domanda sul mercato dell’industria automobilistica europea, scrive l’azienda in una nota odierna. La procedura di consultazione è conclusa. Nonostante le numerose proposte avanzate dai dipendenti, non sono emerse alternative valide alla chiusura.

I 75 posti di lavoro saranno soppressi gradualmente tra aprile 2026 e metà 2027, si legge nel comunicato. La direzione sta elaborando un piano sociale per attenuare le conseguenze economiche dei licenziamenti. Questo comprende, tra l’altro, il sostegno nella ricerca di un nuovo impiego e premi di anzianità. Tutti gli apprendisti di Flawil avranno la possibilità di continuare e completare la loro formazione nell’azienda.

Nello stabilimento di Flawil, SFS produce vari componenti per l’industria automobilistica.