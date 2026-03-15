Seychelles: due svizzeri dispersi in seguito a naufragio

Keystone-SDA

Un uomo e una donna svizzeri risultano dispersi in seguito al naufragio di un'imbarcazione nell'arcipelago delle Seychelles. Altre cinque persone - anch'esse svizzere - sono state salvate. Lo ha indicato oggi il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE).

2 minuti

(Keystone-ATS) Confermando all’agenzia di stampa Keystone-ATS una notizia in tal senso diffusa dal quotidiano Blick online, il DFAE ha precisato che i cinque svizzeri tratti in salvo stanno “bene, date le circostanze”. Per motivi di protezione dei dati e della privacy, non vengono forniti ulteriori dettagli.

Oltre ai due svizzeri, risulta disperso anche un cittadino delle Seychelles, ha precisato l’autorità locale di sorveglianza marittima all’agenzia tedesca dpa. Complessivamente sono state tratte in salvo dieci persone, secondo il quotidiano “Seychelles Nation”.

L’incidente è avvenuto nei pressi dell’isola di Marie-Louise. Secondo informazioni pubblicate sul sito web di un operatore di viaggio, l’imbarcazione affondata fungeva da base per le immersioni. Le Seychelles, nell’Oceano Indiano, sono considerate un paradiso per questo tipo di attività.

Secondo i media locali, l’allarme è stato dato poco dopo le 05:30 di venerdì. L’imbarcazione naufragata è la Galatea, riferiscono i media “Today in Seychelles” e “Seychelles Nation”, citando le autorità marittime. Si tratta di una goletta di lusso in servizio dal 2013 e con base a Mahé, progettata per offrire itinerari personalizzati per 12-14 subacquei.

La rappresentanza svizzera in Madagascar e il consolato onorario alle Seychelles sono in contatto con le autorità competenti e con i cittadini svizzeri.

La polizia ha reso noto di aver avviato un’inchiesta per determinare le cause dell’incidente. Il capitano dell’imbarcazione è stato posto in stato di fermo, secondo i media locali.