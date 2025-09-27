Seul esorta Trump a ruolo di “pacificatore” con Corea del Nord

Keystone-SDA

Il presidente della Corea del Sud Lee Jae-myung ha chiesto a Donald Trump di assumere il ruolo di "pacificatore" e contribuire a ridurre le tensioni militari con la Corea del Nord nella penisola coreana. Lo riferisce Sky News.

(Keystone-ATS) In particolare Lee Jae-myung ha chiesto al presidente degli Stati Uniti di provare a riportare il leader nordcoreano Kim Jong Un ai colloqui, cosa che Trump ha “accolto con favore”, secondo il ministro degli esteri sudcoreano Cho Hyun, il quale ha affermato che Trump “ha espresso la sua disponibilità a impegnarsi nuovamente con la Corea del Nord”, sebbene non ci siano state comunicazioni immediate dalla Casa Bianca.

Trump e Kim Jong Un si sono incontrati tre volte durante il primo mandato del tycoon alla Casa Bianca, mentre la Corea del Nord stava accumulando un arsenale di armi nucleari, qualcosa che Kim considera fondamentale per la sicurezza del paese e per il suo continuo governo sulla nazione del nord-est asiatico.