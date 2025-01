Seul: Yoon risponderà a domande della Corte costituzionale

Keystone-SDA

Il presidente sudocreano Yoon Suk-yeol ha riferito che intende rispondere alle domande dei giudici della Corte costituzionale nell'ambito del procedimento di impeachment a suo carico.

1 minuto

(Keystone-ATS) Lo riferiscono i media di Seul, in merito alla svolta maturata alla terza udienza dopo la messa in stato d’accusa di Yoon per la breve imposizione della legge marziale del 3 dicembre. L’udienza è iniziata intorno alle 14 locali (6 in Svizzera).