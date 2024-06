Seul, stop ad accordo con Pyongyang dopo invio dei palloni

Keystone-SDA

2 minuti

(Keystone-ATS) Il Consiglio di sicurezza nazionale sudcoreano ha deciso di sospendere l’accordo militare intercoreano di riduzione delle tensioni con Pyongyang, firmato nel 2018.

Questo fino a quando non sarà ripristinata “la fiducia reciproca” in risposta al massiccio invio di palloncini aerostatici pieni di spazzatura e letame dal Nord verso il Sud.

I partecipanti alla riunione “hanno deciso di presentare una proposta per sospendere l’intera efficacia dell’accordo militare del 19 settembre fino a quando non sarà ripristinata la fiducia reciproca tra le due Coree”, ha affermato in un comunicato l’Ufficio presidenziale di Seul.

Il Nord ha inviato al Sud quasi 1000 palloncini, in base all’ultimo bilancio fatto dai militari di Seul, da martedì a domenica, trasportando spazzatura e letame (anche di origine umana) in quella che era stata presentata come l’applicazione della legge del taglione (la campagna “occhio per occhio”) in risposta ai palloni pieni di volantini di contro-propaganda da parte degli attivisti sudcoreani. Non sono state segnalate vittime, ma alcuni palloncini hanno causato danni, ad esempio nella caduta sulle auto.

La riunione del Consiglio di sicurezza nazionale, presieduto dal vice consigliere Kim Tae-hyo, ha concluso che le recenti provocazioni del Nord hanno causato danni e minacce reali ai cittadini sudcoreani e hanno avuto un impatto negativo sulla preparazione dell’esercito. “Questa misura consentirà l’addestramento militare vicino alla linea di demarcazione intercoreana, che è stata limitata dall’accordo, e consentirà risposte più adeguate e immediate alle provocazioni nordcoreane. Il governo adotterà tutte le misure necessarie per proteggere la vita e la sicurezza dei nostri cittadini “, ha rimarcato l’Ufficio.