Seul, spari di avvertimento contro soldati nordcoreani

Keystone-SDA

Una decina di soldati nordcoreani ha violato la linea di confine con il Sud, spingendo i militari di Seul a esplodere colpi d'arma da fuoco d'avvertimento. Lo riporta l'agenzia Yonhap, in base a quanto riferito dal Comando dei capi di Stato maggiore sudcoreano.

1 minuto

(Keystone-ATS) I militari sudcoreani hanno riferito che circa 10 soldati nordcoreani, all’apparenza anche armati, hanno “brevemente attraversato il confine intercoreano” che divide la penisola. “Il nostro esercito ha trasmesso un avvertimento e ha sparato colpi di avvertimento”, ha riferito il Comando, secondo cui i soldati di Pyongyang “si sono poi spostati a nord”.

Il gruppo nordcoreano ha superato la linea di demarcazione militare all’interno della zona demilitarizzata (DMZ) che separa le due Coree in un’area di prima linea orientale intorno alle 17.00 locali (le 09.00 in Svizzera). “Il nostro esercito sta monitorando attentamente l’attività militare del Nord e sta prendendo le misure necessarie in base alle procedure operative”, ha aggiunto il Comando nella nota.

L’episodio, il primo del suo genere registrato all’interno della DMZ dopo quello simile di giugno del 2024, cade in una fase di relazioni molto tese tra le due Coree.