Seul, Pyongyang testa più missili balistici a corto raggio

Keystone-SDA

La Corea del Nord ha lanciato questa mattina più e diversi missili balistici a corto raggio verso il mar del Giappone, segnando il suo primo test del suo genere da marzo.

(Keystone-ATS) In base a quanto riferito dal Comando di stato maggiore congiunto sudcoreano, le operazioni sono state effettuate dalla città costiera orientale di Wonsan, tra le 8:10 e le 9:20 locali (01:10 e 2:20 in Svizzera).

Un vettore, in particolare, ha coperto la distanza fino a 800 chilometri prima di inabissarsi nelle acque del mar del Giappone, restando tuttavia fuori dalla zona economica esclusiva del Sol Levante, in base a quanto riportato dal network pubblico nipponico Nhk.

Nel mentre sono in corso ulteriori analisi, i militari di Seul hanno condiviso le informazioni con gli alleati Usa e Giappone, definendo l’iniziativa di Pyongyang come un “palese atto provocatorio” che minaccia gravemente la pace e la stabilità nella penisola coreana.

“Sotto la salda posizione di difesa congiunta tra Corea del Sud e Stati Uniti, le nostre forze armate stanno monitorando attentamente le varie attività nordcoreane e mantenendo una capacità e una postura straordinarie in grado di rispondere a qualsiasi provocazione, in modo che la Corea del Nord non emetta giudizi errati”, ha dichiarato il Comando, secondo l’agenzia Yonhap.

Le operazioni odierne sono maturate a circa due mesi dal lancio del 10 marzo da parte della Corea del Nord di diversi missili balistici, presumibilmente a corto raggio, nel mezzo delle manovre militari congiunte di Seul e Washington. E, allo stesso tempo, sono state le seconde effettuate dal ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca. Lo Stato eremita ha optato quest’anno per una maggiore retorica piuttosto che per le provocazioni di rilievo, come quelle che coinvolgono missili balistici a lungo raggio.