Seul, Pyongyang accelera su invio nuovi soldati in Russia

La Corea del Nord sta accelerando i preparativi per l'ulteriore dispiegamento delle sue truppe in Russia, continuando il lavoro sui potenziali lanci di un satellite spia o di un missile balistico intercontinentale (Icbm).

(Keystone-ATS) È l’ultima valutazione del Comando dei capi di stato maggiore sudcoreano, ha riferito l’agenzia Yonhap, dopo che Washington e Seul hanno accusato Pyongyang di aver inviato circa 11’000 truppe per supportare la guerra di Mosca contro l’Ucraina.

L’agenzia di spionaggio di Seul (Nis) ha affermato di recente di stimare che finora almeno 300 soldati nordcoreani siano stati uccisi e che circa 2700 siano rimasti feriti.

Con circa quattro mesi trascorsi dall’invio delle prime truppe a supporto della Russia nella sua guerra all’Ucraina, “si presume che la Corea del Nord stia accelerando i preparativi per misure e dispiegamenti aggiuntivi tra numerose vittime e la presenza di prigionieri”, ha precisato il Comando sudcoreano in una valutazione scritta.

Allo stesso tempo, i militari di Seul si aspettano che Pyongyang continui i suoi preparativi per i lanci che coinvolgono armi avanzate, come un satellite spia o un missile balistico intercontinentale (Icbm), pur in assenza di segnali su preparativi imminentiin tal senso. All’inizio di gennaio il Nord ha testato due missili, tra cui uno che ha affermato essere ipersonico, pochi giorni prima dell’insediamento del presidente americano Donald Trump.

“Malgrado non siano stati rilevati segnali imminenti di un lancio di missili da quando Trump è entrato in carica, i preparativi del Nord per un satellite spia o per un Icbm sembrano continuare”, ha proseguito la nota dell’esercito del Sud, senza fornire ulteriori dettagli. Tuttavia, il Comando ha anche affermato che lo Stato eremita sembra “essere pronto per provocazioni che coinvolgono missili balistici a corto raggio, missili da crociera o palloni aerostatici pieni di rifiuti in qualsiasi momento”. In considerazione del fatto che il Nord “ha condotto provocazioni a sorpresa a seconda delle sue esigenze, l’esercito sudcoreano non esclude la possibilità che possano avvenire” e per questo “rafforzerà la sorveglianza e la sua posizione di prontezza durante le vacanze” del Capodanno lunare.