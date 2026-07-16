Settore paralberghiero in flessione nel primo trimestre

Keystone-SDA

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Il 2026 si conferma in frenata per il turismo elvetico: il settore paralberghiero ha registrato nel primo trimestre 4,3 milioni di pernottamenti, il 6% in meno dello stesso periodo del 2025.

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(Keystone-ATS) Stando ai dati diffusi oggi dall’Ufficio federale di statistica (UST) le abitazioni di vacanza hanno contribuito con 2,7 milioni, gli alloggi collettivi (ostelli della gioventù, sistemazioni per gruppi, ecc.) hanno totalizzato 1,4 milioni, mentre i campeggi si sono attestati a 0,2 milioni.

La domanda complessiva in tutti e tre i comparti della statistica è stata generata per il 70% da ospiti indigeni.