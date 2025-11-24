La televisione svizzera per l’Italia

Settore paralberghiero in crescita nel terzo trimestre

Il settore paralberghiero elvetico ha registrato nel terzo trimestre di quest'anno 7,6 milioni di pernottamenti, il 4,1% in più dello stesso periodo del 2024.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Stando ai dati diffusi oggi dall’Ufficio federale di statistica (UST) le abitazioni di vacanza hanno contribuito con 2,2 milioni, gli alloggi collettivi (ostelli della gioventù, sistemazioni per gruppi, ecc.) hanno totalizzato 2,1 milioni, mentre i campeggi si sono attestati a 3,2 milioni.

La domanda complessiva in tutti e tre i comparti della statistica è stata generata per il 60% da ospiti indigeni.

Articoli più popolari

I più discussi

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR