Settore dei servizi, fatturato in aumento anche in febbraio

Keystone-SDA

Il fatturato nel settore dei servizi è risultato in aumento in febbraio in Svizzera, come già successo in gennaio, quando era stato registrato il primo incremento da due anni a questa parte.

(Keystone-ATS) Stando alle indicazioni odierne dell’Ufficio federale di statistica (UST) la progressione dei ricavi – corretta per i giorni lavorativi – si è attestata al 5,9% rispetto allo stesso periodo del 2024, un dato in accelerazione rispetto al +2,8% di gennaio, che era seguito al -5,3% di dicembre.

Gli indicatori fanno parte di una statistica che l’UST pubblica a scadenza mensile dal mese di giugno 2023. L’universo di base è costituito dall’insieme delle imprese attive nel ramo dei servizi: le aziende di medie e grandi dimensioni vengono tutte interrogate, mentre per quelle più piccole viene selezionato un campione. La partecipazione al rilevamento è obbligatoria.