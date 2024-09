Sesto morto in Romania per tempesta Boris, 8 in tutta Europa

Keystone-SDA 1 minuto (Keystone-ATS) La tempesta Boris ha fatto la sesta vittima nel sud-est della Romania, hanno annunciato domenica i servizi di emergenza, che hanno segnalato anche la scomparsa di una persona. “In seguito all’episodio meteorologico dei giorni scorsi”, si registra un nuovo decesso nella regione di Galati, dove sono già morte cinque persone a causa delle alluvioni, si legge in un comunicato. In totale, quasi 6.000 famiglie rumene sono state colpite dalla tempesta Boris, di cui circa 300 hanno trovato rifugio presso i vicini o nelle tende allestite dalle autorità. Il maltempo colpisce tutta l’Europa centrale e orientale: una persona è annegata in Polonia e un pompiere è morto in Austria. Nella Repubblica ceca risultano scomparse quattro persone. La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen ha espresso in un messaggio su X la sua “solidarietà a tutte le persone colpite dalle devastanti inondazioni” e ha dichiarato che “l’Ue è pronta a fornire sostegno”.