Servizio civile: alleanza lancia referendum contro smantellamento

Keystone-SDA

La Federazione per il servizio civile Civiva ha lanciato l'annunciato referendum contro lo smantellamento del servizio civile previsto dalla riforma voluta dal Consiglio federale e accolta dal Parlamento.

1 minuto

(Keystone-ATS) L’alleanza referendaria è sostenuta da numerose associazioni e organizzazioni.

Le modifiche previste sono “dannose, inutili, pericolose, manipolative e contrarie al diritto”, ha comunicato oggi l’alleanza “Salvare il servizio civile!” in occasione di una conferenza stampa a Berna per il lancio del referendum. Il cambiamento porterebbe meno giovani verso il servizio civile, nonostante questo tipo di servizi siano sempre più necessarie per la società.

Con la revisione in corso, il governo intende ridurre il numero di persone che lasciano l’esercito per il servizio civile. Un terzo dei civilisti rientra in questa categoria. Una serie di misure proposte dall’esecutivo dovrebbe portare il numero di ammissioni annuali al servizio civile da 6600 a 4000.

La scorsa settimana il Partito socialista (PS) ha annunciato di appoggiare il referendum.