Serial killer britannico confessa omicidio dopo oltre 25 anni

Keystone-SDA

Il serial killer britannico Steve Wright ha ammesso di essere l'assassino di Victoria Hall, una ragazza di 17 anni scomparsa nel 1999 mentre tornava a casa da una discoteca nel Suffolk, nell'Inghilterra orientale.

1 minuto

(Keystone-ATS) Il 67enne, noto anche come lo “Strangolatore del Suffolk”, è comparso oggi davanti alla Old Bailey, la corte penale di Londra, dichiarandosi colpevole. Il serial killer ha quindi confessato un omicidio che è precedente ai cinque per cui era stato condannato all’ergastolo nel 2008: si trattava di cinque donne, di età compresa fra i 19 e i 29 anni, che si prostituivano nella città di Ipswich.

Wright ha quindi ammesso il rapimento e l’uccisione della ragazza il cui corpo venne ritrovato in un fossato. La confessione chiude un caso rimasto irrisolto per oltre un quarto di secolo e conferma che il raggio d’azione del serial killer, noto appunto per strangolare le sue vittime, non si limitò ai crimini compiuti in dieci giorni nel dicembre 2006. Non solo, oggi è la prima volta che Wright ha ammesso un omicidio: in precedenza aveva sempre sostenuto la propria innocenza. Altri casi insoluti nel Suffolk potrebbero essere legati alla sua efferata attività di killer seriale.