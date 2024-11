Serbia, morto uno dei tre feriti gravi del crollo a stazione

Keystone-SDA

Una delle tre persone rimaste gravemente ferite nel crollo del primo novembre scorso alla stazione ferroviaria di Novi Sad, nel nord della Serbia, è morta nel pomeriggio portando a 15 il bilancio delle vittime del grave incidente.

(Keystone-ATS) Come ha detto la direttrice dell’ospedale di Novi Sad Vesna Turkulov, la vittima è una donna le cui condizioni erano apparse da subito disperate. Prosegue la lotta dei medici per salvare la vita agli altri due feriti, anch’essi in condizioni molto gravi.

Nel crollo della tettoia esterna alla stazione 14 persone erano morte sul posto travolte dai pesanti blocchi di cemento rovinati al suolo. Sono in corso le indagini per accertare le responsabilità, e finora sono state interrogate una settantina di persone.

Pochi giorni dopo il crollo si era dimesso il ministro dei trasporti e infrastrutture Goran Vesic, assumendosi la responsabilità morale della tragedia. Le forze di opposizione organizzano manifestazioni di protesta a Novi Sad e a Belgrado accusando il governo di mancati controlli sulle infrastrutture del Paese, e chiedendo per questo le dimissioni del premier e del sindaco di Novi Sda.