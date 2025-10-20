Serbia, morto il generale scarcerato perché malato

Keystone-SDA

È morto oggi a Belgrado il generale serbo Nebojsa Pavkovic (79 anni), condannato per crimini di guerra contro la popolazione civile durante il conflitto in Kosovo del 1998-1999, e che il 28 settembre scorso era ritornato nella capitale serba per motivi di salute.

(Keystone-ATS) Pavkovic, che era stato condannato a 22 anni di reclusione, era detenuto in un carcere della Finlandia. La scarcerazione era stata disposta dai giudici dell’Aja per le sue gravi condizioni di salute.

Il generale – che era stato capo di stato maggiore dell’Esercito jugoslavo – si era costituito volontariamente nel 2005 al Tribunale penale internazionale dell’Aja (Tpi), sostituito negli anni scorsi, al termine della sua attività, dal Meccanismo residuale internazionale per i tribunali penali.

Profondo cordoglio per la scomparsa del generale Pavkovic è stato espresso dal presidente serbo Aleksandar Vucic e dal premier Djuro Macut. Vucic aveva salutato il generale per telefono alla sua partenza dalla Finlandia.