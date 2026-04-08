Sequestro record da 50 tonnellate di marijuana a Rio de Janeiro

Keystone-SDA

La polizia di Rio de Janeiro ha effettuato un sequestro record di quasi 50 tonnellate di marijuana, sottraendo alle organizzazioni criminali carioca droga per un valore stimato di circa 8 milioni di euro.

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(Keystone-ATS) L’operazione si è svolta nella favela di Maré, dove le unità cinofile hanno individuato il bunker utilizzato per nascondere gli stupefacenti.

La droga era stoccata in una struttura di cemento armato improvvisata allestita nel sottotetto di una fabbrica abbandonata, un edificio che dall’esterno non destava sospetti. Durante l’operazione sono stati sequestrati anche cinque fucili e quattro pistole, oltre a 26 veicoli rubati tra auto e motociclette.

Le attività di recupero hanno impegnato decine di agenti per circa cinque ore e hanno richiesto l’impiego di diversi camion per il trasporto della droga. Le autorità hanno avviato indagini per individuare i responsabili e ricostruire la rete logistica legata allo stoccaggio e alla distribuzione dello stupefacente. La favela è controllata dal Comando Vermelho, la più potente organizzazione criminale della città.