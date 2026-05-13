Senato Usa vota la conferma di Warsh alla presidenza della Fed

Keystone-SDA

Il Senato Usa ha approvato la conferma di Kevin Warsh alla presidenza della Federal Reserve, come successore di Jerome Powell. Il voto è maturato grazie al via libera alla mozione specifica approvata dall'aula.

1 minuto

(Keystone-ATS) Con la conferma di Warsh alla presidenza della Fed, il Senato ha dato una indubbia vittoria al presidente Donald Trump, spesosi per la sua designazione dopo gli scontri furibondi sulla richiesta di drastico taglio dei tassi col presidente uscente, Jerome Powell, il cui mandato scade il 15 maggio, pur avendo annunciato che per il momento resterà nel board della Banca centrale Usa.

Il voto si è concluso con 54 voti a favore e 45 contrari: il senatore democratico John Fetterman si è unito ancora una volta a tutti i repubblicani nel sostegno a Warsh, il cui mandato quadriennale alla guida della Fed avrà inizio venerdì.