Senato conferma Hegseth a capo del Pentagono

Keystone-SDA

Il Senato degli Stati Uniti ha confermato di misura la nomina di Pete Hegseth a segretario alla Difesa di Donald Trump, nonostante l'opposizione dell'intero campo democratico e di tre senatori repubblicani.

1 minuto

(Keystone-ATS) La nomina al Pentagono dell’ex maggiore dell’esercito e conduttore di Fox News, 44 anni, era stata duramente contestata a sinistra. Tre senatori repubblicani (Susan Collins, Mitch McConnell e Lisa Murkowski) hanno votato contro Hegseth, con un pareggio 50-50 che ha richiesto, per la seconda volta in assoluto, il voto decisivo per un candidato al gabinetto da parte di un vicepresidente in carica.

A far pendere l’ago della bilancia in favore di Hegseth, nonostante le accuse di abuso di alcol, molestie sessuali e altri dubbi sulle sue qualifiche per guidare il Pentagono, è stato quindi il numero due di Trump, J.D. Vance.