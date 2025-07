Sempre più cespugli su pascoli alpini, nonostante pagamenti diretti

L'incespugliamento dei pascoli alpini in Svizzera provoca la perdita di queste zone e danneggia i paesaggi tipici. Un'altra conseguenza è la perdita biodiversità. Tutto questo avviene nonostante pagamenti diretti in crescita.

(Keystone-ATS) È questa la valutazione pubblicata oggi dal Centro di competenza della Confederazione per la ricerca agronomica (Agroscope). Nello studio viene evidenziato come l’aumento dei cespugli sia da attribuire alla fine di alcune attività agricole, ma anche alla modifica di modalità e intensità d’utilizzo dei terreni.

Per contrastare il fenomeno esistono varie misure, sotto forma di pagamenti diretti. Nel 2014 vi è stata una modifica di tali versamenti, che premiano gli incentivi alla biodiversità e le attività utili alla conservazione dei paesaggi tipici.

Secondo lo studio condotto da Agroscope – pubblicato sul Journal of Agricultural Economics – dall’incremento dei pagamenti diretti in media vi è stato un aumento del 2% della perdita di pascoli. Concretamente, si parla di 4,7 ettari per attività agricola nel giro di dieci anni.

Gli esperti parlano di diverse cause. Da un lato si è modificata la distribuzione del bestiame: per la protezione delle specie più sensibili gli animali spesso non vengono portati nelle zone pensate per incentivare la biodiversità, fatto che porta come conseguenza non voluta a un aumento dei cespugli.

D’altro canto, sembra diminuita anche la cosiddetta pacciamatura, ovvero la copertura del suolo con parti di piante. Questa pratica è considerata un efficace ed economico rimedio contro l’invasione dei pascoli.

A detta di Agroscope, i pagamenti diretti dovrebbero andare a misure più concrete, legate direttamente all’esistenza di pascoli liberi.

