SEM chiuderà nove centri asilo entro marzo

Keystone-SDA

2 minuti

(Keystone-ATS) Nove centri federali d’asilo temporanei, per un totale di 1735 posti letto, verranno chiusi entro l’inizio di marzo. È quanto annunciato oggi dalla Segreteria di Stato della migrazione (SEM).

Il motivo è da ricercare nella diminuzione del numero delle domande d’asilo registrate nell’autunno corrente.

“A differenza degli anni precedenti, durante l’estate e le prime settimane d’autunno 2024” non è stato registrato un aumento di tali richieste, si legge in una nota odierna della SEM. Nel mese di settembre, ad esempio, il calo è stato del 40%. Al momento è occupato il 51% della totalità dei posti letto di tutti i centri federali d’asilo (CFA). Dopo la chiusura di cui sopra resteranno 7000 posti per accogliere i richiedenti l’asilo.

Come riferito dalla stessa SEM a Keystone-ATS, la riduzione dei posti permetterà alla Confederazione di risparmiare circa 40 milioni di franchi all’anno. “Nei CFA temporanei che verranno chiusi lavorano attualmente circa 200 dipendenti di ditte che forniscono servizi di assistenza e di sicurezza per conto della SEM”, prosegue il comunicato. Qualora si dovesse assistere all’aumento delle domande d’asilo, il numero di posti per i richiedenti potrà adeguarsi di conseguenza.

Le strutture che verranno chiuse a partire dal prossimo gennaio sono site in tutto il territorio elvetico. Per quanto riguarda la Svizzera italiana e la relativa regione d’asilo che comprende il Ticino e la Svizzera centrale, si prevede un taglio di 200 posti letto presso Eigenthal, nel canton Lucerna. Le altre chiusure riguardano Zurigo (295 posti in totale), la Svizzera nord-occidentale (190), quella orientale (370), così come quella occidentale (680).