Selena Gomez citata per frode da investitori nella sua startup

Keystone-SDA

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Selena Gomez è stata citata in giudizio da cinque investitori nella startup di salute mentale Wondermind, fondata nel 2021 dall'attrice e popstar insieme alla madre Mandy Teefey e all'ex socia Daniella Pierson.

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(Keystone-ATS) Tutte e tre sono accusate di reati come frode e violazione di contratto. I querelanti chiedono il recupero dei loro investimenti, nonché un risarcimento danni e il rimborso delle spese legali.

Gli investitori, scrive la CNN, sostengono di essere ingannati sulle prospettive di crescita della startup e l’impegno in prima persona di Gomez nelle iniziative per allargarne l’attività. L’artista infatti figurava “come co-fondatrice, “chief impact officer” e responsabile marketing”.

La piattaforma multimediale Wondermind è nata, si spiega sul sito web ufficiale, “per offrire agli utenti modi semplici e pratici per dare priorità al proprio benessere mentale ogni giorno”.

Nella causa, i cinque investitori affermano di aver sborsato 1,2 milioni di dollari nel 2022, “aspettandosi che Gomez sfruttasse la sua popolarità e il suo enorme seguito sui social media per far crescere l’azienda”.

Invece, “per tre anni, mentre l’azienda crollava silenziosamente intorno a loro, nessuno dei suoi fondatori, dirigenti o amministratori ha avvertito gli investitori che stavano finanziando un fallimento”, si legge nella denuncia.

La società, secondo la querela, “ha affermato di avere una valutazione di 95 milioni di dollari nel 2022, quando agli investitori sarebbe stato fatto credere che ci sarebbero state partnership aziendali con società come JPMorgan, oltre a accordi pubblicitari, articoli di copertina con il coinvolgimento di varie celebrità e l’avvio di un’app rivoluzionaria”. Invece “le partnership non esistevano. Le iniziative non si sono mai concretizzate e l’app non è mai stata realizzata”.

Gli investitori, si aggiunge, “sono venuti a conoscenza dei problemi dell’azienda solo dopo la pubblicazione di un articolo pubblicato l’anno scorso su The Cut nel quale si dettagliavano i problemi interni e gli scontri relazionali fra le responsabili della società”.