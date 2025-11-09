Segretario Trasporti USA, traffico aereo si ridurrà a zero

Keystone-SDA

Il traffico aereo negli Stati Uniti si ridurrà "quasi a zero" a causa dello shutdown. Lo ha detto il segretario ai Trasporti americano, Sean Duffy, in un'intervista alla Cnn.

1 minuto

(Keystone-ATS) “Il traffico aereo subirà un forte rallentamento, poiché tutti vorranno viaggiare per andare a trovare le proprie famiglie” in vista delle vacanze del Ringraziamento che inizieranno tra due settimane, ha dichiarato Duffy a Fox News.

“Vedremo pochissimi controllori del traffico aereo presentarsi al lavoro, il che significa che ci saranno pochi voli in partenza e in arrivo… Ci saranno enormi disagi e molti americani arrabbiati”.