Segretaria di Stato Hirayama in Florida per partenza razzo Musk

La Segretaria di Stato alla ricerca e innovazione, Martina Hirayama, sarà lunedì in Florida per assistere al lancio di un razzo di Elon Musk. Il veicolo dovrà trasportare verso la Stazione Spaziale Internazionale (ISS) anche strumenti realizzati in Svizzera.

(Keystone-ATS) In particolare, sul veicolo è stato caricato l’ACES (Atomic Clock Ensemble in Space). Si tratta di un orologio atomico che invia diversi segnali. Uno strumento è stato sviluppato e costruito in Svizzera, ha spiegato a Keystone-ATS il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR).

L’obiettivo della missione è comparare i dati temporali nello spazio e sulla Terra e trarre nuove conoscenze nel campo della fisica. Il DEFR ha precisato, confermando una notizia pubblicata dalla “Sonntagszeitung”, che lo scopo della visita di Hirayama non ha nulla a che vedere col ruolo che svolge Elon Musk come consigliere del presidente Donald Trump.

Hirayama approfitterà invece della sua presenza negli Usa per incontrare collaboratori della NASA e dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA).

Keller-Sutter e Parmelin negli Usa

La Segretaria di Stato Hirayama non sarà l’unica a fare il viaggio negli Stati Uniti. I consiglieri federali Keller-Sutter e Guy Parmelin parteciperanno dal 23 al 25 aprile alla riunione del Fondo monetario internazionale.

Secondo quanto dichiarato a Keystone-ATS dai dipartimenti interessati, durante i loro contatti presenteranno la situazione della Svizzera e discuteranno le soluzioni da adottare in merito ai dazi imposti da Donald Trump.

Sempre nell’ambito del FMI, prima dell’inizio della riunione dei ministri delle Finanze del G20, la “ministra” delle finanze, Keller-Sutter vedrà il Segretario al Tesoro americano Scott Bessente.

Anche l’inviato speciale per gli Stati Uniti, Gabriel Lüchinger, nominato il 9 aprile, si recherà per la prima volta negli Stati Uniti, come confermato dal Dipartimento federale degli Affari esteri (DFAE). La funzione temporanea dell’inviato speciale dovrebbe consentire ad aprire un canale mirato con gli Usa incentrato sulla sicurezza internazionale. La sua nomina fa seguito all’imposizione di dazi sulle esportazioni svizzere da parte del governo statunitense.

Oltre a lui, si recheranno negli Stati Uniti anche il capo la Segretaria di Stato dell’economia, Helene Budliger Artieda, e la Segretaria di Stato per le questioni finanziarie internazionali, Daniela Stoffel.