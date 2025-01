Seggiovia cede in Spagna, 10 persone in ospedale

Keystone-SDA

Dieci delle persone coinvolte nell'incidente avvenuto stamane ad Astún, in Spagna, dove una seggiovia ha ceduto per un guasto, sono state trasportate in ospedale: lo riferiscono i servizi d'emergenza dell'Aragona.

(Keystone-ATS) Di questi feriti, due sono sono stati ricoverati in condizioni gravi, mentre altri due “hanno avuto bisogno di assistenza rapida”. Altre 20 persone, secondo il bollettino diramato, sono state assistite in loco senza necessità di trasporto in ospedale. Sul posto sono intervenuti diversi mezzi d’emergenza, compresi elicotteri.

“Tutti gli sciatori coinvolti” nell’incidente di una seggiovia ad Astún, sui Pirenei spagnoli, “sono già stati evacuati”, così come le persone rimaste ferite “sono state assistite”: lo ha scritto su X il capo della prefettura dell’Aragona, Fernando Beltrán Blázquez.

Rispetto alla dinamica dell’accaduto, il direttore generale dei servizi d’emergenza regionali dell’Aragona, Miguel Ángel Clavero, ha spiegato che “a quanto risulta, c’è stato un problema a una delle pulegge di ritorno della seggiovia. Questo ha fatto sì che il cavo perdesse tensione e che alcuni sedili cadessero, mentre altri sono rimasti appesi tra i pilastri della seggiovia”.

“Sono impressionato dalle notizie dell’incidente nella stazione di Astún”, ha scritto su X il premier spagnolo, Pedro Sánchez. “Ho parlato con il presidente dell’Aragona, Jorge Azcón per offrirgli tutto il sostegno possibile del governo. Tutto il nostro affetto per i feriti e le loro famiglie”, ha aggiunto.