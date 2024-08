Secondo agosto più caldo dall’inizio delle misurazioni nel 1864

Keystone-SDA

1 minuto

(Keystone-ATS) Quest’anno in Svizzera è stato registrato il secondo agosto più caldo dall’inizio delle misurazioni nel 1864. La temperatura media finora è stata di 17 gradi, 2,7 al di sopra della norma 1991-2020. Solo nel 2003 era stato misurato un valore più alto (17,9 gradi).

È probabile che a Samedan, in Engadina Alta (GR), venga stabilito un nuovo record per agosto con una temperatura media di 14,5 gradi. Si tratterebbe di 0,3 gradi in più rispetto all’estate rovente del 2003, indica oggi in una nota l’Ufficio federale di meteorologia e climatologia (MeteoSvizzera).

Un nuovo record è previsto anche sullo Jungfraujoch con una media mensile di 3,3 gradi. Il precedente era di 3,0 gradi. A Lugano, invece, la media mensile di 24,8 gradi dovrebbe essere la stessa del 2003.