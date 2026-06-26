Seconda giornata in gita per il Consiglio federale

Keystone-SDA

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Seconda giornata di gita per il Consiglio federale che, guidato dal presidente della Confederazione Guy Parmelin, ha esplorato il distretto di Aigle (VD), a est del Lemano.

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(Keystone-ATS) Il punto forte, si legge in un comunicato odierno, è stato un giro in battello sul Rodano. In tale circostanza, esperti cantonali hanno chiarito alcuni aspetti della terza correzione del fiume, il più grande progetto svizzero di protezione contro le piene.

La correzione ha lo scopo di rafforzare sia la sicurezza che la biodiversità e crea habitat adatti, ad esempio, al martin pescatore, eletto uccello dell’anno 2026 da BirdLife Svizzera.

Il giro in battello richiama anche quanto fatto da altri membri del governo in passato: nel 1996, secondo anno presidenziale di Jean-Pascal Delamuraz, il Consiglio federale aveva navigato lungo il tratto vodese del Rodano.

L’Esecutivo ha poi incontrato le autorità del Canton Vaud e del Comune di Aigle. Nel castello si è tenuto l’incontro con la popolazione.

Ieri ad Aubonne, nel distretto di Morges, si era svolto il tradizionale aperitivo, in una giornata dedicata a industria e artigianato.

La gita di quest’anno è la settima che si svolge durante il mandato di un presidente della Confederazione vodese. La prima gita in assoluto del governo si è svolta nel 1957.