SECO ingaggia lobbista in USA per accesso a chip IA americani

Keystone-SDA

La Segretaria di Stato dell'economia (SECO) ha assunto una società di lobbying negli Stati Uniti. Lo studio legale Akin Gump dovrà garantire alla Svizzera l'accesso completo ai chip per l'intelligenza artificiale (IA).

1 minuto

(Keystone-ATS) La SECO ha confermato oggi all’agenzia di stampa Keystone-ATS una notizia riportata dai quotidiani di Tamedia. Non ha però fornito dettagli sul mandato dello studio legale Akin Gump Strauss Hauer & Feld (in breve Akin Gump): “lo studio legale americano specializzato assiste la Svizzera in materia di chip per l’IA”, si è limitata a dire senza affrontare nemmeno la questione dei costi.

Secondo i giornali di Tamedia, l’accordo regola anche eventuali attività di lobbying contro i dazi del 31% imposti alla Svizzera dal presidente americano Donald Trump.

Akin Gump – riferisce ancora Tamedia – è il numero due del lobbismo di Washington con un fatturato annuo di 65 milioni di dollari.