Seco: “disoccupazione aumenterà, ma meno di quanto si temesse”

Keystone-SDA

La disoccupazione aumenterà in Svizzera nel 2026, ma in mono meno marcato di quanto si potesse temere: la Segreteria di Stato dell'economia (Seco) ha corretto al ribasso le sue previsioni.

(Keystone-ATS) Concretamente i funzionari bernesi si aspettano ora una quota di senza lavoro del 3,1%, a fronte del 3,3% ipotizzato a fine agosto, è emerso nella teleconferenza di presentazione degli ultimi dati. Il 2025 ha presentato una media annua del 2,8%.

“La situazione si è allentata in seguito all’accordo sui dazi doganali raggiunto a metà novembre con gli Stati Uniti”, ha spiegato Jérôme Cosandey, capo della direzione del lavoro della Seco. Le tariffe americane continuano comunque a rappresentare un ostacolo per l’industria svizzera delle esportazioni, ha sottolineato.