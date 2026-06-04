Seco: “disoccupazione è nell’ambito delle previsioni annuali”

Keystone-SDA

Al netto degli effetti stagionali la disoccupazione in maggio è lievemente salita, ma non è ancora possibile individuare una tendenza: lo afferma Jérôme Cosandey, capo della direzione del lavoro della Segreteria di Stato dell'economia (Seco).

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(Keystone-ATS) “Ci stiamo piuttosto muovendo nell’ambito delle previsioni annuali formulate dalla Seco”, ha detto nella conferenza telefonica di commento agli ultimi dati diffusi stamane dai suoi collaboratori. Gli esperti della Confederazione pronosticano per l’intero 2026 un tasso di disoccupazione medio del 3,0%, leggermente superiore alla media pluriennale del 2,8%.

Secondo Cosandey la situazione dell’economia svizzera e del mercato del lavoro rimane caratterizzata dall’incertezza, alla luce del contesto geopolitico teso a livello mondiale. “Le aziende sono diventate un po’ più caute”. Concretamente questo significa che in caso di dimissioni di collaboratori le imprese rimandano la sostituzione del personale.

Per la Seco il mercato del lavoro rimane però robusto, cosa che viene confermata anche dai dati sulla disoccupazione parziale, che concerne per l’80% le aziende dell’industria meccanica e orologiera. Ultimamente però si sono registrate sempre più ditte del settore dei trasporti, il che potrebbe essere correlato all’aumento dei prezzi della benzina e del cherosene.

Cosandey rileva un costante miglioramento per quanto riguarda i problemi informatici verificatisi dall’inizio dell’anno con l’introduzione del nuovo sistema di pagamento Asal 2.0, che aveva causato notevoli disagi, con numerosi disoccupati che avevano ricevuto le indennità in ritardo. Il sistema è ora stabile e funziona in modo affidabile. “Per quanto riguarda l’erogazione delle indennità di disoccupazione, da marzo siamo in linea con gli obiettivi”. Inoltre il numero di nuove richieste non ancora elaborate è stato costantemente ridotto, assicura l’alto funzionario.