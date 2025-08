Sean “Diddy” Combs resta in carcere in attesa della sentenza

Keystone-SDA

Sean "Diddy" Combs resta in carcere in attesa della sentenza per i reati legati alla prostituzione. Lo ha deciso un giudice, respingendo l'ultima richiesta di libertà su cauzione del magnate del rap.

1 minuto

(Keystone-ATS) Combs è dietro le sbarre dal suo arresto a settembre. È stato accusato a livello federale di aver costretto le sue fidanzate a fare maratone sessuali a base di droga con prostitute, mentre lui le guardava e le filmava.

Il mese scorso è stato assolto dalle accuse principali, racket e traffico di esseri umani, pur essendo stato condannato per due capi d’imputazione per reati legati alla prostituzione. Rischia fino a dieci anni di carcere.