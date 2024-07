Se Biden lascia, solo Harris può usare i 240 milioni in cassa

(Keystone-ATS) Se Joe Biden si ritirasse, solo Kamala Harris potrebbe usare i 240 milioni di dollari a disposizione ora della campagna, per la quale sono registrati entrambi.

Se Biden lasciasse e la sua vice non lo rimpiazzasse, la loro campagna potrebbe trasferire solo 2000 dollari ad un nuovo candidato, secondo alcuni esperti. Altrimenti i soldi dovrebbero essere restituiti ai donatori (ma solo col consenso della campagna) o indirizzati in altre direzioni, ad esempio ad un pac (comitato elettorale), ad un supe Pac o al partito, ma con limiti, restrizioni, svantaggi e tempi non immediati.

Ecco perché Harris si profila come la prima scelta nel caso il presidente faccia un passo indietro. La sua vice potrebbe ereditare anche l’infrastruttura della campagna in tutti gli stati Usa, mentre un nuovo candidato dovrebbe partire da zero.