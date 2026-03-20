Scuola alberghiera Losanna, nuova formazione in ramo ristorazione

Keystone-SDA

La Scuola alberghiera di Losanna (EHL) lancia un nuovo programma: un Associate Degree - titolo di studio universitario di durata biennale - in arte culinaria e management della ristorazione.

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(Keystone-ATS) L’obiettivo è rispondere alla carenza di personale nel settore e offrire ai giovani una formazione completa che vada oltre la tecnica in cucina.

Il programma mira anche ad attirare i giovani verso i mestieri del ramo e “far brillare loro gli occhi”, ha spiegato alla radio RTS Patrick Ogheard, dirigente di EHL. Si tratta di fornire “gli strumenti per essere chef di cucina, maître d’hôtel o per creare la propria attività”. Verranno insegnate “tutte le sfaccettature della professione, oltre a finanza, marketing, comunicazione, gestione delle risorse umane e gestione del cliente”.

Il percorso, rivolto a giovani in possesso di maturità o bachelor, ha un costo di 69’000 franchi per due anni. La prima edizione accoglierà 20 studenti, per poi passare a due promozioni annuali da un massimo di 40 studenti ciascuna.