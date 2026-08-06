Scultura anti-Trump contro la guerra in Iran in tour negli Usa

Keystone-SDA

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Il 'Trofeo di partecipazione alla guerra in Iran', una scultura realizzata dal collettivo di artisti famoso per altre opere contro Donald Trump, è in tour negli Stati Uniti.

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(Keystone-ATS) Alta circa tre metri e color oro, era comparsa per la prima volta a Washington di fronte alla libreria del Martin Luther King Jr. Memorial.

“Con la presente conferiamo al presidente Donald J. Trump questo trofeo di partecipazione per il suo coinvolgimento entusiastico nella guerra contro l’Iran”, recita in modo sarcastico la targa posta sotto il trofeo. “Mentre alcuni si preoccupano della strategia militare, della diplomazia o di risultati concreti, il presidente Trump ha dimostrato il coraggio di partecipare a prescindere dal risultato finale”.

L’opera del gruppo ‘The Secret Handshake’ è poi comparsa a Foley Square, a Manhattan e ieri è stata avvistata davanti al Capitol di St.Paul, in Minnesota. Gli artisti posteranno sul loro account Instagram le prossime tappe. Sulla scultura c’è anche un cartello che invita la gente a lasciare i propri trofei fatti a mano, “affinché il presidente possa rivendicarli come propri”.

Il gruppo è finito sulle prime pagine dei giornali lo scorso settembre, con la statua ‘Best Friends Forever’ (Migliori amici per sempre), che ritraeva Trump avvinghiato in un ballo con Jeffrey Epstein. Ma il collettivo è autore di molte altre statue satiriche: il tycoon e il finanziere pedofilo in versione ‘Titanic’, una riproduzione gigante del famigerato biglietto d’auguri per Epstein, la toilette dorata intitolata ‘il trono del re’.