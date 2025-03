Scoperte altre 128 lune di Saturno, record nel Sistema solare

Keystone-SDA

Scoperte ben 128 nuove lune di Saturno: l'annuncio dell'Unione astronomica internazionale fa salire a 274 il numero totale di satelliti naturali riconosciuti in orbita attorno al pianeta "Signore degli anelli".

(Keystone-ATS) Un vero record nel Sistema solare, se si pensa che il secondo pianeta in classifica è Giove, fermo a 95 lune.

Il primo indizio della presenza di nuovi satelliti naturali attorno a Saturno è arrivato tra il 2019 e il 2021, grazie a osservazioni ripetute fatte con il Canada France Hawaii Telescope. Combinando più immagini, i ricercatori hanno individuato 62 lune e un numero ancora maggiore di altri oggetti che, a quel tempo, non potevano essere ben definiti. I dati relativi alla loro scoperta sono disponibili sulla piattaforma arXiv e sono stati sottoposti al Planetary Science Journal per la pubblicazione.

“Con la consapevolezza che queste erano probabilmente lune e che forse ce n’erano ancora altre in attesa di essere scoperte, abbiamo rivisitato gli stessi campi di cielo per tre mesi consecutivi nel 2023”, spiega Edward Ashton dell’Istituto per l’astronomia e l’astrofisica dell’Academia Sinica a Taiwan. “In effetti, abbiamo trovato 128 nuove lune. In base alle nostre proiezioni, non credo che Giove riuscirà mai a colmare il distacco”.

Tutte le 128 nuove lune di Saturno sono irregolari, oggetti catturati dal loro pianeta ospite all’alba del Sistema solare. “Queste lune sono grandi pochi chilometri e sono probabilmente tutti frammenti di un più piccolo numero di lune catturate originariamente che sono state distrutte da violente collisioni, sia con altre lune di Saturno sia con comete di passaggio”, precisa Brett Gladman dell’Università della British Columbia (USA).

Considerato l’elevato numero di piccole lune rispetto a quelle grandi, è probabile che ci sia stata una collisione nel sistema di Saturno negli ultimi 100 milioni di anni, un periodo relativamente recente in termini astronomici.