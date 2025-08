Scontro tra Italia e Slovenia, donna residente in Svizzera morta

Keystone-SDA

Viaggio di vacanza drammatico per una famiglia serba domiciliata in Svizzera. Una donna di 32 anni è morta carbonizzata, la figlia di 8 anni è rimasta gravemente ferita così come altre tre persone, le cui condizioni sono però meno preoccupanti.

2 minuti

(Keystone-ATS) L’incidente stradale tra due auto è avvenuto la notte scorsa attorno alle 3:50 in territorio sloveno, lungo la superstrada H4, proprio nei pressi del confine con l’Italia.

Stando a quanto riferisce oggi l’agenzia italiana ANSA, a bordo delle due auto viaggiavano complessivamente cinque persone: su una la vittima con il marito e la figlia sull’altra altre due persone. La famiglia di nazionalità serba risiede in Svizzera e stava viaggiando per raggiungere la meta delle vacanze estive.

Nello scontro, uno dei due veicoli si è incendiato. Delle cinque persone, quattro sono uscite autonomamente dall’abitacolo. Il papà della bambina è stato ricoverato in codice giallo per un trauma toracico; gli altri due feriti hanno riportato politraumi al bacino e agli arti inferiori.

L’incidente è avvenuto così vicino al confine – nei pressi di Gorizia – che la corsa dei due autoveicoli, iniziata in Slovenia è finita in Italia, ed è qui, infatti, che le persone sono state soccorse.

Sul posto sono giunti i soccorsi in elicottero, come pure due ambulanze che hanno operato con il supporto dei vigili del fuoco. Alcuni dei rilievi vengono svolti dalle autorità slovene altri dalla Polizia stradale italiana, mentre i feriti sono stati portati in ospedali della Vicina Penisola tra Udine e Gorizia.