Scontri in Nepal a margine del processo a un ex vice premier

Keystone-SDA

2 minuti

(Keystone-ATS) La polizia nepalese ha usato gas lacrimogeni e idranti contro i manifestanti che protestavano a margine del processo contro un ex vice primo ministro accusato di frode.

Rabi Lamichhane è incriminato per truffa e criminalità organizzata in un caso di presunta appropriazione indebita di fondi da parte di una cooperativa finanziaria prima del suo ingresso in politica. Ma secondo Lamichhane e i suoi sostenitori, queste accuse sono inventate.

Noto conduttore televisivo, si è fatto un nome in politica come attivista anti-corruzione attraverso interviste schiette a funzionari pubblici. Lamichhane è poi salito al potere nel novembre 2022 con il Partito Nazionale Indipendente, tra il diffuso malcontento nei confronti degli anziani leader politici del Nepal, diventando vice premier e ministro degli Interni.

Ma è stato licenziato nel gennaio 2023, dopo che la massima corte del Nepal gli ha impedito di ricoprire l’incarico per non aver riacquistato la cittadinanza nepalese a seguito della rinuncia al passaporto statunitense. L’ex politico è stato arrestato venerdì a Katmandu e trasferito nella città di Pokhara (Nepal centrale), dove si trova tuttora in detenzione.

Secondo la polizia, oggi migliaia di persone hanno preso parte alle proteste: gli agenti hanno bloccato le aree intorno al tribunale distrettuale e ha spruzzato gas lacrimogeni sulla folla che cantava slogan contro il primo ministro Khadga Prasad Sharma Oli e denunciavano le accuse contro Lamichhane.