Sciopero controllori, 933 voli annullati oggi in Francia

Uno sciopero dei controllori di volo francesi ha causato l'annullamento di 933 voli oggi in tutto il Paese, secondo dati trasmessi dalla Direzione generale per l'aviazione civile (Dgac) di Parigi.

(Keystone-ATS) Sempre secondo la stessa fonte, l’adesione allo sciopero è stata del 26,2%, corrispondente a 272 scioperanti sul migliaio di controllori aerei in servizio in Francia.

Da parte sua, Airlines for Europe (A4E), principale associazione delle compagnie aeree europee, stima che 1500 voli verranno annullati tra oggi e domani, venerdì, secondo giorno di sciopero, ”colpendo circa 300’000 passeggeri” nel Vecchio Continente.

”Questo sciopero è intollerabile. Il controllo aereo francese è già responsabile di ritardi tra i peggiori d’Europa e, adesso, l’azione di una minoranza di controllori del cielo francese perturberà i progetti di vacanze di migliaia di passeggeri in Francia e in Europa”, deplora in una nota la direttrice generale di A4E, Ourania Georgoutsakou.