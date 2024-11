Sciaffusa: 22enne violentata da uno sconosciuto con passamontagna

Keystone-SDA

Una donna di 22 anni è stata violentata da uno sconosciuto con il volto coperto da un passamontagna a Sciaffusa nella notte fra venerdì e sabato scorsi. La polizia ha lanciato un appello agli eventuali testimoni.

(Keystone-ATS) Stando a una nota odierna delle forze dell’ordine sciaffusane, il crimine è avvenuto nelle vicinanze della rotatoria sulla Ebnatstrasse. Lo sconosciuto con il volto mascherato e vestito di nero ha afferrato la donna in strada poco dopo la mezzanotte e l’ha trascinata in un cespuglio. Dopo lo stupro è fuggito in una direzione sconosciuta.