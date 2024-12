Sci: incidenti in netto aumento fra i più “anziani”

Keystone-SDA

Le persone di oltre 40 anni rappresentano più della metà dei feriti sulle piste da sci svizzere. La quota è passata dal 39% nel 2003 al 56% nel 2022, rende noto la Suva.

1 minuto

(Keystone-ATS) In uno studio pubblicato oggi, la Suva indica che gli sportivi della fascia d’età 40-64 hanno un rischio maggiore di ferimenti gravi e di conseguenza a lungo termine.

Circa 35’000 persone si feriscono ogni anno sulle piste da sci elvetiche. Mancanza di preparazione, eccesso di fatica o sovrastima delle proprie capacità sono le cause più frequenti.

Gli incidenti con sci e snowboard sono in aumento, così come l’età delle persone coinvolte. Le assenze dal lavoro che ne conseguono vengono valutate in mezzo milione di giorni all’anno.