Scholz: “non interessa corteggiare Musk, preoccupa tifo per AfD”

I socialdemocratici sono abituati a non piacere a ricchi imprenditori, e di fronte agli insulti di Elon Musk bisogna semplicemente mantenere la calma.

(Keystone-ATS) È quello che il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha affermato parlando allo Stern, a proposito delle interferenze arrivate dal capo della Tesla, che nei giorni scorsi ha più volte preso di mira la politica tedesca e i suoi leader. Scholz ha anche affermato: “non mi interessa ottenere la benevolenza di Musk, lascio volentieri che siano altri a farlo”.

“Come socialdemocratici – ha detto – siamo abituati dal secolo scorso al fatto che ci sono ricchi imprenditori dei media che non apprezzano la politica socialdemocratica e non tengono per sé le loro opinioni”. Ovviamente, oggi le cose sono un po’ diverse perché le aziende e le piattaforme mediatiche hanno ormai una portata globale, ragiona il leader “ma non è una novità da questo punto di vista. Bisogna mantenere la calma”. “Trovo molto più preoccupante di questi insulti il fatto che Musk stia facendo campagna per un partito di estrema destra come l’AfD, che predica il riavvicinamento alla Russia di Putin e vuole indebolire le relazioni transatlantiche”.

Nei giorni scorsi Musk ha definito Scholz un “pazzo” e il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier un “tiranno antidemocratico”. “Il Presidente federale non è un tiranno antidemocratico e la Germania è una democrazia forte e stabile. Musk può dire quello che vuole. In Germania, è la volontà dei cittadini che conta, non le dichiarazioni erratiche delle persone”, ha concluso Scholz.