Schindler: aumenta utile nel 2024, malgrado franco forte

Risultati contrastati nel 2024 per il fabbricante di ascensori e scale mobili Schindler. Le vendite sono leggermente calate, mentre l'utile è aumentato.

(Keystone-ATS) Il fatturato è sceso del 2,2% a 11,24 miliardi di franchi, indica l’azienda lucernese in una nota odierna, precisando che a pesare è stato in particolare il franco forte. In valuta locale la crescita è stata tuttavia dello 0,8%.

L’utile operativo rettificato (Ebit) è salito del 7,1% a 1,34 miliardi di franchi. Il margine operativo è migliorato al 12,0% dopo il 10,9% dell’anno precedente. I dati non includono alcune voci come i costi di ristrutturazione e le spese per il programma di efficienza “Building Minds”.

Tenendo conto anche di queste voci, l’Ebit è aumentato del 6,6%, raggiungendo 1,27 miliardi di franchi. L’utile netto è aumentato dell’8,0%, raggiungendo 1,01 miliardi di franchi.

Anche i nuovi ordini hanno risentito dell’apprezzamento del franco svizzero, diminuendo dell’1,0% a 11,33 miliardi, ma aumentando del 2,2% escludendo gli effetti del cambio.

Agli azionisti sarà offerto un dividendo di 6 franchi per azione nominativa e per certificato di partecipazione. Per l’esercizio 2023 è stato effettuato un pagamento ordinario di 4 franchi, più 1 franco per azione per il giubileo.

I risultati sono più o meno in linea con le previsioni degli analisti interpellati dall’agenzia dell’AWP.

Per l’anno in corso, la direzione punta a una crescita inferiore al 5%, esclusi gli effetti valutari, con un margine Ebit di circa il 12%. A medio termine, la redditività operativa dovrebbe rimanere intorno al 13%.