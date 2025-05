Schilthornbahn: 2024 in calo ma con funivia da record

Keystone-SDA

La società che gestisce le funivie dello Schilthorn, nell'Oberland bernese, ha annunciato oggi di aver chiuso i conti 2024 con un calo di utile e fatturato. L'anno è stato però contraddistinto dall'apertura di quella che è la funivia va-e-vieni più ripida del mondo.

(Keystone-ATS) Il nuovo impianto è stato aperto il 14 dicembre. Collega Stechelberg, sul fondovalle, alla celebre stazione turistica di Mürren. Per superare la parete verticale della Mürrenfluh, la funivia presenta una pendenza del 159,4%, un record. La lunghezza del suo tracciato è di 1194 metri, per un dislivello di 775 metri. In precedenza per percorrere la tratta occorreva prendere due impianti diversi, e cambiare cabina a Gimmelwald.

Nella stessa data è entrato in funzione anche la nuova funivia “Funifor” tra Mürren e Birg, che ha sostituito il vecchio impianto. Tra Birg e lo Schilthorn – conosciuto anche con il nome di Piz Gloria, reso famoso dal film con James Bond “Al servizio di Sua Maestà” – la funivia è stata chiusa lo scorso 15 ottobre in vista della sua ricostruzione. La riapertura è prevista all’inizio di aprile del prossimo anno, con quattro mesi di anticipo rispetto alla tabella di marcia.

La chiusura di questo impianto spiega il citato calo dell’utile (-18% a 1,05 milioni di franchi) e del fatturato generato dalla vendita dei titoli di trasporto (-8% a 16,7 milioni). Nei primi nove mesi, il numero di visitatori si era infatti mantenuto sul “livello molto alto” dell’anno precedente, ha indicato la società Schilthornbahn SA.