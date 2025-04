Schianto F/A-18 al Susten: uomo radar accetta condanna

Keystone-SDA

Il controllore del traffico aereo di Skyguide condannato per omicidio colposo per lo schianto di un F/A-18 avvenuto sul passo del Susten (BE/UR) nell'agosto 2016 con esito fatale per il pilota accetta la sentenza emessa dal tribunale militare d'appello 2.

(Keystone-ATS) A quasi nove anni dai fatti, il tribunale di seconda istanza ha condannato venerdì scorso ad Aarau il 42enne uomo radar di Skyguide, che si trovava in servizio a Meiringen (BE) al momento dell’incidente, a una pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere di 190 franchi con la condizionale per omicidio colposo in quanto aveva dato al pilota dell’F/A-18, poi schiantatosi, una quota di volo troppo bassa.

Il controllore del traffico aereo non farà appello a questa sentenza, ha indicato oggi il suo avvocato a Keystone-ATS, confermando una notizia in tal senso di Radio SRF.

Per quanto riguarda la sicurezza aerea, in occasione della sentenza, la motivazione del tribunale ancora una volta non è stata convincente, ha dichiarato la difesa.

Tuttavia, sempre secondo la difesa, non c’è fiducia nel fatto che l’ultima istanza – ancora una volta un tribunale militare – possa affrontare adeguatamente la complessa situazione giuridica e fattuale in cui si è trovato il controllore del traffico aereo, motivo per cui ora si vuole mettere la parola fine.

Il 42enne era già stato condannato nel gennaio 2024, in prima istanza dal tribunale militare 2 a Muttenz (BL) – nella giustizia militare 1 sta per la giurisdizione francofona, 2 per quella tedesca e 3 per l’italiana – a una pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere di 170 franchi sospesa, sempre per omicidio colposo. Contro tale sentenza avevano fatto ricorso sia l’uomo radar sia la procura.

Nel pomeriggio del 29 agosto 2016 un jet da combattimento F/A-18 C Hornet, partito dall’aerodromo militare di Meiringen (BE), si schiantò contro il fianco occidentale della montagna di Hinter Tierberg nella regione del Passo del Susten nel corso di un volo di addestramento. Nell’incidente perse la vita il pilota, un vodese di 27 anni, e il velivolo andò completamente distrutto.