Sceriffo Florida si ritira dalla guida dell’antidroga

Keystone-SDA

Lo sceriffo della contea di Hillsborough, Florida, Chad Chronister, si è ritirato dalla corsa per diventare capo della Drug Enforcement Administration (Dea), dopo la nomina di Donald Trump. Lo riporta Fox News.

1 minuto

(Keystone-ATS) Chronister, che è un fedelissimo del presidente eletto, ha detto che “c’è ancora molto da fare per i cittadini della contea di Hillsborough e voglio adempiere ai miei doveri. Essere stato nominato è stato l’onore della vita”.

“Essere stato nominato dal presidente eletto Donald Trump per guidare la Drug Enforcement Administration è stato l’onore della mia vita”, ha scritto Chronister in un post su X. “Negli ultimi giorni, mano a mano che questa importantissima responsabilità è diventata concreta, ho concluso che devo rispettosamente ritirarmi. C’è ancora molto lavoro da fare per i cittadini della contea di Hillsborough e molte iniziative che sto portando avanti”, ha continuato.

Chronister è stato nominato sceriffo dall’allora governatore della Florida Rick Scott nel 2017 ed è stato rieletto due volte.