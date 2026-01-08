Scambio Parigi-Mosca, Putin grazia cittadino francese Vinatier

Keystone-SDA

Il cittadino francese Laurent Vinatier, condannato in Russia, è stato graziato dal presidente russo Vladimir Putin.

1 minuto

(Keystone-ATS) Vinatier era stato condannato nel 2024 a tre anni di carcere per violazione della legge sugli “agenti stranieri”.

La grazia fa parte di uno scambio con Parigi, che ha portato al rilascio del cestista russo Daniil Kasatkin, arrestato in Francia nel giugno 2025. Kasatkin è stato liberato nella notte tra ieri e oggi ed è rientrato a Mosca.

“Il nostro connazionale Laurent Vinatier è libero e tornato in Francia” ha scritto poco fa sul proprio profilo il presidente francese Emmanuel Macron, commentando lo scambio di prigionieri avvenuto oggi con la Russia.

“Condivido il sollievo della sua famiglia e dei suoi cari. La mia gratitudine va ai nostri agenti diplomatici per il loro impegno”, ha aggiunto Macron.